Автопоезд пробил ограждение в райцентре на юге Карелии после сильного снегопада (ВИДЕО)

В Лахденпохье на заснеженной дороге фура сложилась, пробив дорожное ограждение.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии, 9 марта, около 11.00 в районе 220 километра федеральной трассы А-121 произошло ДТП.



На территории города Лахденпохья водитель автопоезда не справился с управлением и снес часть дорожного ограждения. Пострадавших нет.



Видео инцидента от Кирилла Михайлова опубликовал паблик «Вести Приладожья».



«После снегопада в Лахденпохье произошла авария на федеральной трассе. Судя по видеокадрам очевидцев, тягач от фуры занесло на тротуар. Повреждено дорожное ограждение», - говорится в сообщении паблика.



Также сообщается, что на этом участке дороги аварии происходят достаточно часто.