Автопоезд снес легковушку на окраине Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием фуры и легкового автомобиля произошло сегодня днем на Ключевой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 15 ноября, в 13.29 на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой произошло ДТП.



Седельный тягач с полуприцепом столкнулся с легковушкой. Автопоезд двигался по улице Гвардейская прямо, со стороны центра. Легковой автомобиль выезжал с улицы Ключевая, налево.

Видеокамера социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» запечатлела момент ДТП. Видео опубликовано на портале «ДТП Петрозаводска и Карелии».



Как нашему изданию сообщили в Госавтоинспекции, пострадавших в дорожной аварии нет.