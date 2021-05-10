Реклама на сайте
Прислать новость
Участники опроса сделали выбор относительно кандидатов на пост главы Петрозаводска 7
Сегодня 11:04
В Петрозаводске нашли тело на пожаре, куда не доехала попавшая в ДТП пожарная машина
Сегодня 06:40
Массовая стрельба в школе произошла в Казани 16
Сегодня 12:30
В Карелии резко выросло число вакансий для начальников 6
Сегодня 10:35
Пропавший без вести министр вышел из леса сам 6
10.05.2021 19:40

Автор рубрики «Как это было» рассказал, как раньше бесплатно квартиры давали

Новости. Общество
16:16, 11 Мая 2021
фото: © из фотоархива Бориса Семенова
Загрузка...

Очередной выпуск проекта «Как это было» — о советском времени бесплатного массового жилья.

В СССР было принято ходить друг к другу в гости. Праздники отмечали дома или в гостях, и только в самых торжественных случаях — в ресторане. Семьями собирались на Новый год, Первомай или дни рождения. Особенным торжеством были новоселья — частые в те годы.

Силуэты башенных кранов, новостройки на лесных опушках, машины с мебелью и разным скарбом, счастливые новоселы — приметы времени нашего детства и юности.

"Хорошо помню, как радовались, ликовали знакомые и незнакомые люди, получая бесплатные благоустроенные квартиры. Как праздновали новоселье, пригласив родню, друзей, товарищей по работе. «Ключи получили! Счастье-то какое!!!». Предвижу замечания, мол, и сейчас можно справить новоселье, взяв, например, ипотеку. Можно, конечно. Только ни от кого ни разу не слышал: «Взяли ипотеку. На двадцать лет. Платить всего ползарплаты. Счастье-то какое!!!». И на «ипотечных» новосельях я тоже не бывал: не доводилось", - вспоминает автор.

Подробнее о приметах советского времени и бесплатном жилье читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-05-11 16:30:58
Армас, ты же раньше никогда не симпатизировал коммунистам, более того, сочувствовал националистам вроде Толи Григорьева. Откель такой пафос, али с гонорара от книги про финский
геноцид в Карелии?
Тим
2021-05-11 16:24:05
Причём: рабочие люди получали квартиры бесплатно!!!: Сантехники, рабочие теплосетей, да много всех,в отличии от нынешних времён: чиновники,кто у кормушки имеют всё, остальные тянут лямку как могут,молодые семьи : ипотека и нищета : половина разводятся,половина кое как "живут", но радости в глазах не увидишь,как раньше....
Кому сказать СПАСИБО мы знаем!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Аналитика

Сегодня 16:35
Капитал
«Костная клиника»: травма — отдыху не помеха
Скоро лето — пора отпусков: кто-то уже собирается на отдых на курорт, кто-то планирует провести отпуск на любимой даче, а кто-то покорять окрестности своего города верхом на велосипеде.
Продали, что смогли 1
Сегодня 14:05
Новоселья на потоке и без долгов 1
Сегодня 12:13
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»