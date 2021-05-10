Автор рубрики «Как это было» рассказал, как раньше бесплатно квартиры давали

Очередной выпуск проекта «Как это было» — о советском времени бесплатного массового жилья.

В СССР было принято ходить друг к другу в гости. Праздники отмечали дома или в гостях, и только в самых торжественных случаях — в ресторане. Семьями собирались на Новый год, Первомай или дни рождения. Особенным торжеством были новоселья — частые в те годы.

Силуэты башенных кранов, новостройки на лесных опушках, машины с мебелью и разным скарбом, счастливые новоселы — приметы времени нашего детства и юности.

"Хорошо помню, как радовались, ликовали знакомые и незнакомые люди, получая бесплатные благоустроенные квартиры. Как праздновали новоселье, пригласив родню, друзей, товарищей по работе. «Ключи получили! Счастье-то какое!!!». Предвижу замечания, мол, и сейчас можно справить новоселье, взяв, например, ипотеку. Можно, конечно. Только ни от кого ни разу не слышал: «Взяли ипотеку. На двадцать лет. Платить всего ползарплаты. Счастье-то какое!!!». И на «ипотечных» новосельях я тоже не бывал: не доводилось", - вспоминает автор.

Подробнее о приметах советского времени и бесплатном жилье читайте здесь.