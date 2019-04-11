Авторы кинопроектов в Карелии разыграют полмиллиона рублей

В Карелии открыт прием заявок на презентацию кинопроектов с призовым фондом в размере 500 тысяч рублей.

7-9 июня в рамках Международного Кинофорума "Северное кино" (INFF 2019) и Всероссийского Питчинга Дебютантов состоится I Карельский питчинг кинопроектов.

Питчинг - это публичная презентация и защита кинопроектов (сценариев/сценарных заявок – синопсисов) перед экспертным советом с целью нахождения лиц или организаций, заинтересованных в реализации проекта.

К участию принимаются заявки от дебютантов.

Организаторы мероприятия - Союз кинематографистов России при поддержке Фонда Президентских грантов, министерства культуры республики Карелия, Национального фонда поддержки правообладателей, компании Canon, Союза кинематографистов республики Карелии, проекта "LOKKI", программы приграничного развития Karelia CBC.

К рассмотрению принимаются работы в категориях: "Игровое полнометражное кино" – синопсисы/сценарии полнометражных игровых фильмов. Приоритетны жанровые истории; "Игровое короткометражное кино" – синопсисы/сценарии короткометражных игровых фильмов хронометражем до 30 мин.; "Документальное кино" – где съемки фильма или значительной смысловой части фильма должны проходить на городских, сельских, природных или индустриальных локациях Карелии - синопсисы/сценарии документальных фильмов.

Отмечается, что к рассмотрению принимаются работы, где съемки фильма или значительной его смысловой части должны проходить на городских, сельских, природных или индустриальных локациях Карелии.

Призовой фонд Питчинга включает техническую поддержку в съемках и другие призы. Лауреаты Питчинга имеют возможность получить грант на частичную или полную реализацию проекта в размере 500 тыс. рублей.

Отбор заявок заканчивается 12 мая.

Также с 7 по 9 июня в Петрозаводске пройдет Международный питчинг кинопроектов, куда заявки и сценарии будут приниматься на английском языке, а обязательными локациями для съемок станут Карелия и Финляндия. Обязательным условием при съемке фильмов в рамках Международного питчинга является участие в проекте представителей разных стран.