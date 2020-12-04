Авторы патриотических сочинений из Карелии стали призерами всероссийского конкурса

Четыре представителя Карелии стали лауреатами конкурса сочинений на тему "Я – гражданин России!"

Об этом сообщила пресс-служба министерства образования республики.

Дипломами и ценными подарками награждены учащийся кадетского корпуса имени Александра Невского 11А класса Артём Павилайнен, кадет Петрозаводского президентского кадетского училища Матвей Бредихин, ученица Кемской школы № 3 Ирина Фрегатова и студентка Петрозаводского педагогического колледжа Ольга Степанова.

Межрегиональный конкурс проходит на территории Северо-Запада России уже четвертый раз. Инициатива его проведения была выдвинута регионами в 2017 году и получила поддержку аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе и комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Генеральный партнер проекта - ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт", организационно-технический оператор конкурса – АНО Стратегическое партнерство "Северо-Запад".