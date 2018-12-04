Автосалон "Консул": автомобили Hyundai на приятных условиях

Автомобили Hyundai пользуются заслуженной популярностью у россиян: с января по октябрь текущего года в России было продано 147,3 тысячи автомобилей бренда, что на 15% выше показателей прошлого года.

Автомобили Hyundai крепко держатся в числе самых продаваемых авто в России, а сам концерн входит в топ-5 крупнейших мировых автопроизводителей.

Сегодня Hyundai объединяет более десяти автомобильных предприятий в разных странах мира, а сеть продаж включает порядка пяти тысяч автосалонов. В России Hyundai имеет собственное предприятие под Санкт-Петербургом и планирует в ближайшем будущем локализовать в России еще и производство двигателей.

В автосалоне "Консул" отмечают, что статус "Хит продаж" присвоен автомобилям Hyundai Creta, Tucson, Elantra и Solaris. В рамках предновогодних акций на эти и другие автомобили бренда в автосалоне "Консул" предложены максимальные скидки. Так купить Хендай Крета можно со скидкой до 310 тыс. рублей. Также доступны выгодные условия покупки авто в кредит. Подарок от автосалона — комплект зимних шин и 300 литров бензина.

Hyundai Creta выпускается с 2015 года. Это первый субкомпактный "паркетник" корейского автопроизводителя. Сегодня автомобиль доступен в комплектациях Start, Active и Comfort, а его цена на Carso.ru стартует с отметки 569 900 рублей. В комплектации Start предлагается авто с механической коробкой передач, передним приводом и мотором на 1,6 л (мощность 123 л.с. при 6300 об/мин). В комплектации Comfort можно получить автомобиль с двигателем 2,0 л, мощностью 150 л.с. с автоматической коробкой передач. Цены и комплектации доступны здесь.

Владельцы Hyundai Creta получают безопасный автомобиль с усиленным каркасом из высокопрочной стали, шестью воздушными подушками безопасности, системой помощи старта на подъеме НАС. Приятные бонусы — современная аудиосистема с удобной системой управления, система бесключевого доступа в салон, возможность запуска двигателя с кнопки, анатомические сидения с электроподогревом, информативная приборная панель, климат-контроль. Многие по достоинству оценят вместительный багажник с системой подсветки.

Клиентам автомобильного салона "Консул" доступна программа Trade-In, которая дает возможность получить хорошую скидку на новый автомобиль. Оценка автомобиля привязывается к его среднерыночной стоимости. Автосалон готов предложить своим покупателям особые условия кредитования: менеджер озвучит условия по телефону 8 (800) 707-53-51. Также на carso.ru можно заказать обратный звонок. Сотрудники "Консул" приложат все усилия, чтобы покупка нового автомобиля Hyundai стала приятной и удобной.

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