Автошкола "Престиж" приняла участие в автопробеге "Победим вместе"

Автошкола "Престиж" приняла активное участие в мероприятии, выставив около 20 машин и предоставив автобус для ветеранов.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая, по территории Петрозаводска, Прионежского и Пряжинского районов Карелии прошел ставший уже традиционным автопробег "Победим вместе".

Как и в прошлом году, местом старта автопробега стала площадь Ленина. После торжественного митинга и возложения цветов к Вечному огню участники и ветераны сели в машины и отправились по почти стокилометровому маршруту к высоте 168,5. Всего в пробеге приняли участие порядка 80 машин.

Сначала автоколонна проследовала в поселок Пряжа, где состоялся торжественный митинг, посвященный подвигу бойцов 313-й дивизии, в сентябре 1941 года сдерживавших врага на подступах к Петрозаводску.

После возложения цветов колонна проследовала непосредственно к месту боя, на высоту 168,5, где оборудован музей под открытым небом. Поисковики, участвовавшие в раскопках на высоте, провели для участников пробега очень интересную экскурсию по линии обороны. Гостей угощали солдатским обедом.

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