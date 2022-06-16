Автослесарь из Карелии решил проверить отремонтированную машину и попал за решетку

Житель Прионежья дважды попался на одном и том же нарушении — суд не стал церемониться с ним, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего местного жителя.

Как было установлено, в декабре 2021 году мужчина, работавший слесарем в автосервисе, после выпитого спиртного решил, по его словам, проверить исправность отремонтированного автомобиля. Он сел за руль и выехал на одну из дорог в Прионежском районе, где и был задержан сотрудниками ГИБДД.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что житель Прионежья уже имеет судимость за такое же нарушение, совершенное в Беломорском районе.

Суд с учетом позиции гособвинителя приговорил виновного к полутора годам заключения в колонии-поселении, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Приговор вступил в законную силу.