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Новости. Общество
15:58, 16 Марта 2019
фото: Столицы на Онего

Автоспецтранс объяснил, почему в одном из микрорайонов Петрозаводска переполнен контейнер с бумагой

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Компания "Автоспецтранс" ответила на вопрос жителя Древлянки, который пожаловался, что на бульваре Интернационалистов стоит переполненный контейнер с бумагой и никто его не вывозит.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что жители домов на бульваре Интернационалистов обратились в редакцию и сообщили о невывозе контейнеров для раздельного сбора мусора.

На публикацию ответили в компании "Автоспецтранс".

"Компания "Калипсо", занимающаяся обслуживанием таких контейнеров, не смогла произвести выемку бумаги и картона из-за поломки накопителя, - пояснили в компании. - С начала марта специалисты "Калипсо" произвели 4 рейса с целью выемки бумаги, картона, стекла и пластика из установленных на Древлянке контейнеров для раздельного сбора. Накопитель, расположенный на бульваре Интернационалистов, пока остается заполненным из-за поломки днища. На следующей неделе его планируется вывезти на ремонт".

Также в ответе компании сообщается, что в рамках соглашения, заключенного между региональным оператором по обращению с ТКО "Автоспецтранс" и компанией "Калипсо" в феврале 2019 года на Древлянке была произведена установка 21 накопителя для раздельного сбора. Всего на сегодняшний день во дворах МКД этого микрорайона размещено 54 накопителя: 32 для макулатуры и 22 для пластика и стекла. Их содержимое вывозится на сортировочную линию. После сортировки и подготовки отходов к отправке (очистка, разделение по фракциям и прессование по кипам весом 300 кг) вторсырье транспортируется за пределы Карелии на перерабатывающие предприятия.

В случае преждевременного заполнения контейнеров для раздельного сбора мусора жители могут сообщать об этом напрямую специалистам компании "Калипсо" по номеру телефона: 8 -981—405-90-50.

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Комментарии

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Степан
2019-03-16 16:29:37
Каждый день одно и тоже . Плохо когда системы в организации работы нет .
Гость
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