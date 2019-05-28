"Автоспецтранс" объяснил сбой с вывозом мусора в Петрозаводске

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Для вывоза мусора на проблемном участке Петрозаводска будет работать дополнительная единица спецтехники, сообщает региональный оператор "Авоспецтранс".
"Сбой графика вывоза ТКО произошел в конце прошлой недели из-за серьезной поломки сразу двух единиц техники оператора "АктивПро". На сегодняшний день мусоровозы находятся в ремонте, восстановить их планируется к выходным. Сейчас на линии работают две единицы техники, еще одна планируется к постановке на маршрут с завтрашнего дня. Вывоз мусора осуществляется круглосуточно, все объемы ТКО, накопившиеся за день, вывозятся ночью", - говорится в сообщении.
Ранее житель Петрозаводска пожаловался, что в их дворе на улице Советской мусор не вывозят, хотя оплату берут регулярно.
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