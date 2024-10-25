«Автоспецтранс» открыл двери в соцсети: петрозаводчане смогут напрямую общаться с предприятием

«Автоспецтранс» запустил официальный паблик в социальных сетях.

Петрозаводское МУП «Автоспецтранс» сообщает о запуске официального паблика во «ВКонтакте». Теперь горожане смогут следить за новостями предприятия, задавать вопросы и оставлять свои отзывы.

В администрации города напомнили, что «Автоспецтранс» выполняет большой объем работы по вывозу ТКО в нескольких районах города и активно участвует в экологических проектах. Недавно предприятие установило специальные контейнеры для утилизации покрышек, что позволит значительно сократить количество незаконных свалок.

— Уверена, что муниципальное предприятие нужно развивать, ведь когда оно занимается вывозом отходов, у администрации и жителей Петрозаводска появляется возможность влиять на качество работы, — подчеркнула Глава Петрозаводска Инна Колыхматова.