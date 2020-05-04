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"Автоспецтранс" пообещал обратиться в надзорные органы с жалобой на горы мусора в Кеми

Новости. Общество
16:57, 04 Мая 2020
фото: Общественный контроль г. Кемь / ВК
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В Карелии регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ответил на жалобы жителей Кеми, сообщивших про антисанитарию на улицах города.

Компания "Автоспецтранс" заявила, что организация уборки территории контейнерной площадки в Кеми является обязанностью местной администрации.

Ранее жители Кеми сообщили, что улица Калинина в их городе утопает в мусоре. Регоператор фактически подтвердил оценку ситуации, которую ранее местные жители.

"Состояние многих контейнерных площадок (КП) в Кеми оставляет желать лучшего: отсутствуют ограждения и бетонные основания, контейнеры без крышек, из-за чего мусор разносится ветром, животными и птицами. Итог – неопрятный вид городской территории и появление несанкционированных свалок", - говорится в сообщении "Автоспецтранса".    

Региональный оператор пояснил, что постановление Правительства РФ № 1039 обязывает органы местного самоуправления содержать и обустраивать  контейнерные площадки. Кроме того, содержание площадок возлагается и на лиц (как правило, это УК или ТСЖ), осуществляющих управление общим имуществом собственников многоквартирного дома.                  

"Для решения вопроса уборки территории КП, находящихся на муниципальной территории, руководством администрации Кемского района совместно с управляющими компаниями и оператором по вывозу ТКО УК «САС» был составлен график. В частности, уборка мест накопления ТКО по ул. Загородная, 8 и Загородная,17, а также по ул. Вокзальная, Мосорина, Подужемская будет осуществлена силами управляющих компаний и «УК «САС». Приведение в порядок КП на ул. Калинина, 1 было предложено организовать кемской администрации. Срок выполнения работ по уборке контейнерных площадок – до 9 мая", - сообщили в "Автоспецтрансе".

Компания пообещала обратиться в надзорные органы, если территория мест накопления ТКО в Кеми не будет приведена в порядок.

Ранее жители Кеми сообщали, что антисанитария, царящая на одной из городских улиц, достигла небывалого размаха.

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