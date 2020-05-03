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Завалы мусора "пострашнее коронавируса" обнаружены в одном из районов Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:30, 04 Мая 2020
фото: Общественный контроль г. Кемь / ВК
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Жители Кеми сообщают, что антисанитария, царящая на одной из городских улиц, достигла небывалого размаха.

Авторы паблика "Общественный контроль г. Кемь" сообщили, что улица Калинина в их городе утопает в мусоре.

"Это наша Кемь, исторический город, в котором живут люди, оплачивающие счета за вывоз ТКО, техническое обслуживание домов. Коронавирус не самая страшная напасть, с короткой могут столкнуться жители Кеми. Антисанитария по ул. Калинина куда страшнее будет", - говорится в сообщении.

В паблике размещены фотографии, сделанные на месте мусорных завалов.

Ранее сообщалось, что сухая трава и мусор загорелись в полях Олонецкого района.

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Комментарии

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Сандари
2020-05-04 10:39:40
да, да Кемь, Калинина бывал... Стоят ПУСТЫЕ контейнеры, но не доходя до них метров 10 народ сваливает мусор
Ded
2020-05-04 10:36:37
Это все Трамп виноват и его западные наймиты: не могут наши высокодуховные и скрепоносные люди такого сделать!!! :)
Кузьма
2020-05-04 09:55:42
Властям нынче не до мусора , у них случилась , да и была , пандемия бестолковости , лени и наплевательства . Под этот вирус можно вообще ни хрена не делать .
новый
2020-05-04 09:48:17
Жертвы кровавого режима
кир
2020-05-04 09:35:48
Это суть нашего человека, по спине которого давно кнут не ходил.
Гость
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