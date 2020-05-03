Завалы мусора "пострашнее коронавируса" обнаружены в одном из районов Карелии (ФОТО)

Жители Кеми сообщают, что антисанитария, царящая на одной из городских улиц, достигла небывалого размаха.

Авторы паблика "Общественный контроль г. Кемь" сообщили, что улица Калинина в их городе утопает в мусоре.

"Это наша Кемь, исторический город, в котором живут люди, оплачивающие счета за вывоз ТКО, техническое обслуживание домов. Коронавирус не самая страшная напасть, с короткой могут столкнуться жители Кеми. Антисанитария по ул. Калинина куда страшнее будет", - говорится в сообщении.

В паблике размещены фотографии, сделанные на месте мусорных завалов.

Ранее сообщалось, что сухая трава и мусор загорелись в полях Олонецкого района.