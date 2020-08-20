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"Автоспецтранс" заинтересовался свалкой, обнаруженной в заказнике "Заозерский"

Новости. Общество
11:45, 21 Августа 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Регоператор проведёт дополнительную проверку и направит информацию об обнаруженной несанкционированной свалке в администрации Прионежского района и Заозерья, Минприроды РК и Росприроднадзор.

Напомним, местный житель 20 августа находился в заказнике "Заозерский" и обнаружил там несанкционированную свалку мусора. Мужчина предположил, что там мог разгрузиться мусоровоз.

Как сообщили в "Автоспецтрансе", выгрузка мусоровоза вне мусорного полигона невозможна. 



"Это не выгодно операторам по транспортированию, т.к. регоператор "Автоспецтранс" не оплатит работу, если маршрутный лист движения машин не совпадет с данными ГЛОНАСС, и, если мусоровоз не пройдет разгрузку на мусорном полигоне в соответствии с Терсхемой по обращению с отходами", – отметили в "Автоспецтрансе".

Предположительно, выгрузку мусора могли произвести нелегальные перевозчики. Регоператор проведёт дополнительную проверку.

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Комментарии

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нетюлень
2020-08-21 13:57:44
Да запросто. Строители коттеджей, жильцы договорятся с теми, кто меньше берёт. Могут даже не знать, что нелегалы. Или сами вывозят.
zanoza
2020-08-21 13:22:07
Если региональному оператору известны все подрядчики по вывозу мусора ,не понятно какой нелегал мог затесаться в их ряды и начал мусор воровать, чудеса да только :)
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