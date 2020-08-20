"Автоспецтранс" заинтересовался свалкой, обнаруженной в заказнике "Заозерский"

Регоператор проведёт дополнительную проверку и направит информацию об обнаруженной несанкционированной свалке в администрации Прионежского района и Заозерья, Минприроды РК и Росприроднадзор.

Напомним, местный житель 20 августа находился в заказнике "Заозерский" и обнаружил там несанкционированную свалку мусора. Мужчина предположил, что там мог разгрузиться мусоровоз.

Как сообщили в "Автоспецтрансе", выгрузка мусоровоза вне мусорного полигона невозможна.





"Это не выгодно операторам по транспортированию, т.к. регоператор "Автоспецтранс" не оплатит работу, если маршрутный лист движения машин не совпадет с данными ГЛОНАСС, и, если мусоровоз не пройдет разгрузку на мусорном полигоне в соответствии с Терсхемой по обращению с отходами", – отметили в "Автоспецтрансе".



Предположительно, выгрузку мусора могли произвести нелегальные перевозчики. Регоператор проведёт дополнительную проверку.