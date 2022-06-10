Автостанция в райцентре Карелии открывается после реконструкции

Завершен первый этап реконструкции автостанции в Пудоже.

Как сообщается в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска, правительством республики совместно с Минтрансом для удобства граждан было принято решение о начале работы автостанции в Пудоже с 16 июня, не дожидаясь окончания второго этапа строительства.

На данном этапе автостанция уже готова принять пассажиров в комфортном зале ожидания, где расположен санузел и касса, в которой пассажиры смогут приобрести либо сдать билеты, а также получить информацию о рейсах.

Во время второго этапа запланированы мероприятия по организации и благоустройству подъездных путей к автостанции. Все работы рассчитывают выполнить к концу августа 2022 года.

Ранее сообщалось, власти Петрозаводска объявили новые сроки реконструкции автовокзала.