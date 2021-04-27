Автотрассу «Кола» полностью перекроют на 2 часа для техобслуживания моста

Федеральная трасса «Кола» будет перекрыта 28 апреля для проведения технического обслуживания моста через реку Свирь недалеко от границы с Карелией.

Об этом сообщил начальник территориального ситуационного центра ФК Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

«В период с 11:10 до 13:10 для проведения технического обслуживания разводных механизмов, представителями ОАО „РЖД“ будет производиться технологическая разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — пояснил Пузыревский.

Он напомнил, что мост, который находится в ведении РЖД, предназначен для движения не только поездов, но и автомобилей.