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«АвтоВАЗ» начнет производство более дорогих автомобилей

Новости. Общество
21:30, 21 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов

«АвтоВАЗ» с 2023 года начнет производить Lada стоимостью больше миллиона рублей.

«АвтоВАЗ» планирует в течение пяти лет представить новые модели Lada и с их помощью вывести бренд в более высокий ценовой сегмент — «намного выше миллиона рублей», заявил президент компании Николя Мор. Об этом сообщает РИА Новости.

«Начиная с 2023 года и по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. <…> Lada будет не только достаточно доступным брендом для потребителей, но и брендом, который поставляет потребителям хорошие характеристики за соответствующие деньги», — сказал он.

При этом Мор уточнил, что «АвтоВАЗ» оставит в своей линейке модели низкого ценового сегмента.

Он также рассказал, что компания проводит глубокую модернизацию своих производственных площадок. «Это касается и производства в Тольятти, и в Ижевске, но также это касается модернизации нашей инжиниринговой базы», — отметил топ-менеджер. В частности, ранее заявлялось о переводе производства на единую платформу сборки Renault-Nissan CMF-B.

По озвученным в начале года планам, «АвтоВАЗ» выпустит на российский рынок четыре новые модели автомобилей, которые должны выйти на рынок к 2025 году, включая новое поколение внедорожника Niva в 2024 году.

«АвтоВАЗ» производит автомобили по полному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Мощности расположены в Тольятти — АО «АвтоВАЗ», ОАО «Lada Запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «Lada Ижевск». Продукция марки Lada состоит из пяти семейств: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах. Продажи компании на российском рынке по итогам 2020 года составили 343,5 тысячи машин (минус пять процентов к 2019-му).

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Комментарии

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nae
2021-06-21 23:07:14
Конец народному автомобилю.
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