«Автоваз» продлил простой из-за дефицита комплектующих

Простой также вводили ранее с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая по этой же причине.

Простой из-за недостатка комплектующих изделий продлен на следующую неделю — с 30 мая по 3 июня. Об этом ТАСС сообщил зампредседателя профорганизации предприятия Валерий Королев.

«Вышел приказ о простое с 30 мая по 3 июня. Причина та же», — сказал собеседник агентства.

На этой неделе на «Автовазе» объявлен простой из-за дефицита комплектующих изделий. Ранее простой также был введен с 11 по 13 мая и с 16 по 20 мая по этой же причине. До этого «Автоваз» возобновлял производство автомобилей в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля. С 6 июня произойдет переход предприятия на четырехдневный режим работы на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.

Во вторник во время представления коллективу предприятия новый руководитель Максим Соколов сообщил, что производство планируется возобновить в начале июня.

«Автоваз» производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности «Автоваза» расположены в Тольятти — АО «Автоваз», ОАО «Лада запад Тольятти», а также в Ижевске — ООО «Лада Ижевск».