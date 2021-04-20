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20.04.2021 13:43

Автовокзал Петрозаводска опубликовал летнее расписание

Новости. Общество
10:14, 21 Апреля 2021
фото: © «Столица на Онего»
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Летнее расписание пригородного сообщения с петрозаводского автовокзала вводится с 26 апреля.

В официальном паблике автовокзала разметили новое расписание автобусов пригородного сообщения. Оно начнет действовать с 26 апреля.

Напомним, в связи с реконструкцией автовокзала, отправления автобусов производится с железнодорожного вокзала (пл. Гагарина, д. 3, площадка у центрального входа). Кассы расположены в пригородных кассах ж/д вокзала. Пассажиры автовокзала могут пользоваться инфраструктурой железнодорожного вокзала.

 

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