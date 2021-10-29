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Автовокзал Петрозаводска отменил часть рейсов из-за нерабочих дней

Новости. Общество
09:48, 29 Октября 2021
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

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Изменения внесены как в пригородном, так и междугородном расписании автовокзала столицы Карелии.

«В связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней вносятся изменения в пригородном и междугородном расписании автовокзала Петрозаводска», — говорится в сообщении учреждения.

В нерабочие дни отменяется несколько рейсов в Сегежу, Олонец, Лахденпохью, Кончезеро, Пряжу, Святозеро, Деревянку и гарнизон Бесовец. При этом вводятся рейсы в Спасскую Губу, Машезеро, Шапшезеро, Лососинное, Падозеро и Пряжую.

Напомним, с 1 ноября вступает в силу зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска.

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Комментарии

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Изя
2021-10-29 10:11:13
А когда ещё ездить как в невыходные дни ? :)
Гость
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