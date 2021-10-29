Автовокзал Петрозаводска отменил часть рейсов из-за нерабочих дней

Изменения внесены как в пригородном, так и междугородном расписании автовокзала столицы Карелии.

«В связи с установлением с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней вносятся изменения в пригородном и междугородном расписании автовокзала Петрозаводска», — говорится в сообщении учреждения.

В нерабочие дни отменяется несколько рейсов в Сегежу, Олонец, Лахденпохью, Кончезеро, Пряжу, Святозеро, Деревянку и гарнизон Бесовец. При этом вводятся рейсы в Спасскую Губу, Машезеро, Шапшезеро, Лососинное, Падозеро и Пряжую.

Напомним, с 1 ноября вступает в силу зимнее пригородное расписание автовокзала Петрозаводска.