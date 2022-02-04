Автовокзал Петрозаводска отменил рейс в Костомукшу

В воскресенье и понедельник изменено расписание междугородного сообщения между Петрозаводском и Костомукшей.

Как сообщается в официальном паблике петрозаводского автовокзала, по техническим причинам рейс по маршруту № 528 «Петрозаводск — Костомукша», отправлением из столицы Карелии 6 февраля в 21:30 выполняться не будет. Также отменяется рейс по маршруту № 528 «Костомукша — Петрозаводск», отправление из города горняков 7 февраля в 12:00.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — говориться в сообщении автовокзала.

Ранее сообщалось, парк «Карелавтотранса» пополнился 12 новыми автобусами.