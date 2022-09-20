Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы на Санкт-Петербург

Временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 965 «Петрозаводск–Санкт-Петербург через Олонец».

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 4 по 9 октября приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 965 «Петрозаводск–Санкт-Петербург через Олонец», отправлением в 09.00 (из Санкт-Петербурга в 17:20)

Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее сообщалось, автовокзал вновь отменил рейсы в Санкт-Петербург и Костомукшу.