Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы на Санкт-Петербург

Временно приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 965 «Петрозаводск–Санкт-Петербург через Олонец».
Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 4 по 9 октября приостанавливается выполнение рейса по маршруту № 965 «Петрозаводск–Санкт-Петербург через Олонец», отправлением в 09.00 (из Санкт-Петербурга в 17:20)
Купленные билеты можно сдать по месту приобретения с возвратом полной стоимости.
Ранее сообщалось, автовокзал вновь отменил рейсы в Санкт-Петербург и Костомукшу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание