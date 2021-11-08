Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы в Костомукшу

Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров об отмене рейсов из столицы Карелии в Костомукшу через Сегежу.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 9 по 14 ноября приостанавливается выполнение рейсов маршрута № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21.30.

Кроме того, по техническим причинам 8 ноября рейс маршрута № 525 «Петрозаводск — Пудож через Кондопогу», отправлением из Петрозаводска в 22.00 выполняться не будет.

Билеты на рейс можно вернуть по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билета, отметили в паблике автовокзала.

Ранее сообщалось, внесены изменения в зимнее расписание автовокзала Петрозаводска.