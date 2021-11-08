890x80
Реклама

Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы в Костомукшу

Новости. Общество
09:13, 08 Ноября 2021
фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Новости партнеров

Автовокзал Петрозаводска предупредил пассажиров об отмене рейсов из столицы Карелии в Костомукшу через Сегежу.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 9 по 14 ноября приостанавливается выполнение рейсов маршрута № 528 «Петрозаводск — Костомукша через Сегежу», отправлением из Петрозаводска в 21.30.

Кроме того, по техническим причинам 8 ноября рейс маршрута № 525 «Петрозаводск — Пудож через Кондопогу», отправлением из Петрозаводска в 22.00 выполняться не будет.

Билеты на рейс можно вернуть по месту их приобретения с возвратом 100% стоимости билета, отметили в паблике автовокзала.

Ранее сообщалось, внесены изменения в зимнее расписание автовокзала Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-11-08 10:42:13
Пора бы уже довести идею до конца! Построить большой автовокзал, отказаться от всех рейсов и автобусов, для оптимизации. Тупо получать деньги из бюджета и их проедать. А в свободное время стучать на владельцев автобусов, что пытаются возить пассажиров.
Никита
2021-11-08 09:50:52
Безответствееность полная , наплевали на жителей совсем .
"Автовокзал Петрозаводска предупредил... " -, а больше не кому .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
Размеры антикризисных микрозаймов для предпринимателей в Карелии увеличены вдвое
01.11.2021 14:48
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

03.11.2021 16:24
Личное мнение
Дата из Смутного времени 6
Почему за полтора десятка лет День народного единства так не стал для многих россиян праздником.
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
«Я — аномалия системы» 13
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»