Автовокзал Петрозаводска предупредил об отмене рейсов в Приладожье Карелии

Изменилось расписание маршрута № 534 «Петрозаводск — Лахденпохья».

По обращению перевозчика, рейс маршрута № 534 «Петрозаводск — Лахденпохья», отправлением в 14:00, 28 и 29 июля выполняться не будет, пишут в официальном паблике автовокзала.

С 30 июля все рейсы в Лахденпохью будут выполняются согласно расписанию.

Ранее сообщалось, реконструкция автовокзала Петрозаводска снова затягивается.