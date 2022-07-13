Автовокзал Петрозаводска предупредил об отмене рейсов в Приладожье Карелии

Изменилось расписание маршрута № 534 «Петрозаводск — Лахденпохья».
По обращению перевозчика, рейс маршрута № 534 «Петрозаводск — Лахденпохья», отправлением в 14:00, 28 и 29 июля выполняться не будет, пишут в официальном паблике автовокзала.
С 30 июля все рейсы в Лахденпохью будут выполняются согласно расписанию.
Ранее сообщалось, реконструкция автовокзала Петрозаводска снова затягивается.
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