Автовокзал Петрозаводска снова начали ремонтировать после ухода нерадивого подрядчика

Новая подрядная организация планирует завершить затянувшуюся реконструкцию объекта ФЦП в следующем году.

В Петрозаводске возобновили работы по реконструкции автовокзала, объекта Федеральной целевой программы к 100-летию республики. Новым подрядчиком стало карельское строительное предприятие, входящее в группу компаний «FORTO», которая обладает финансовой устойчивостью и квалифицированными кадрами для того, чтобы успешно довести этот проект до победного конца. Об этом пишет глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на своей странице в соцсети.

Напомним, в начале реконструкции планировался ввод автовокзала в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года. В январе 2022 года в правительстве Карелии сообщили, что автовокзал заработает в сентябре. Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики объяснил причины затягивания сроков.

«С конца 2020 года здесь работала строительная компания из Московской области, отобранная по результатам торгов. Работы были начаты за здравие, но закончились за упокой. Строителям удалось возвести здание предрейсового осмотра автобусов и закрыть контур основного здания, но финансовые сложности не позволили продолжать работы», — сообщил Виктор Россыпнов.

По словам главы Минстроя, до конца 2022 года будут завершены основные работы по зданию, в том числе устройство наружных инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

«На следующий год останется доработка фасада здания и инженерных систем, внутренние отделочные работы. Благоустройство будет завершено в теплый период года», — отметил министр.