Автовокзал Петрозаводска сократил число рейсов в Олонец

Изменится расписание движения междугородного маршрута № 519 «Петрозаводск — Олонец».

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 22 ноября вносятся изменения в расписании движения междугородного маршрута № 519 «Петрозаводск — Олонец», отправлением в 18.15. Рейс теперь будет выполняться в понедельник, пятницу, субботу, воскресение. Ранее автобус ходил ежедневно.

Маршрут обслуживает частный перевозчик — ООО «АТП» из Олонца.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска вводит новый рейс.