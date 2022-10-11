Автовокзал Петрозаводска сократил число рейсов в Олонец

Изменится расписание движения междугородного маршрута № 519 «Петрозаводск — Олонец».
Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 22 ноября вносятся изменения в расписании движения междугородного маршрута № 519 «Петрозаводск — Олонец», отправлением в 18.15. Рейс теперь будет выполняться в понедельник, пятницу, субботу, воскресение. Ранее автобус ходил ежедневно.
Маршрут обслуживает частный перевозчик — ООО «АТП» из Олонца.
Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска вводит новый рейс.
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