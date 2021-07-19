Автовокзал Петрозаводска ввел дополнительные пригородные рейсы

Изменения коснутся расписания автобусов до Лехнаволока, Суйсари и Лососинного.

Как сообщается в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска, с 20 июля вводятся дополнительные рейсы маршрута № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок" в 17:30 и 19:30.

Рейс № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок" в 18:30 и № 124 "Петрозаводск - Суйсарь" в 17:30 объединяются в рейс № 124 "Петрозаводск - Суйсарь" в 18:30.

Кроме того, с 19 июля введен дополнительный рейс маршрута № 115 "Петрозаводск - Лососинное" в 13:10.

Ранее глава Карелии оценил реконструкцию автовокзала в Петрозаводске.