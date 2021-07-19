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Автовокзал Петрозаводска ввел дополнительные пригородные рейсы

Новости. Общество
09:00, 20 Июля 2021
фото: © vokzal.karelia.ru

Изменения коснутся расписания автобусов до Лехнаволока, Суйсари и Лососинного.

Как сообщается в официальном паблике Автовокзала Петрозаводска, с 20 июля вводятся дополнительные рейсы маршрута № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок" в 17:30 и 19:30.

Рейс № 101 "Петрозаводск - Лехнаволок" в 18:30 и № 124 "Петрозаводск - Суйсарь" в 17:30 объединяются в рейс № 124 "Петрозаводск - Суйсарь" в 18:30.

Кроме того, с 19 июля введен дополнительный рейс маршрута № 115 "Петрозаводск - Лососинное" в 13:10.

Ранее глава Карелии оценил реконструкцию автовокзала в Петрозаводске.

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Комментарии

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наташка
2021-07-20 09:07:06
Либерда в шоке.
Off
2021-07-20 09:37:45
наташка,мужик .. Да они прямо рыдают от радости, в Думе . Радуются ,что автобусы не разваливаются на ходу . :)
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