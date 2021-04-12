Ажиотаж из-за детских пособий в Карелии вызван изменениями в законе, пояснили в Минсоцзащите

Резкий рост числа заявлений от малообеспеченных семей в Карелии, имеющих право на ежемесячные детские пособия, вызван тем, что они получили право на перерасчет размера выплат.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" заместитель министра социальной защиты Карелии Алексей Детков.

"Почему мы имеем всплеск заявлений? Граждане имеют право с 1 апреля подать заявление на перерасчет. То есть все те 16 с лишним тысяч человек, которые уже сегодня получают выплату, имеют право с 1 апреля подать заявление... Здесь надо отметить, что у граждан не должно быть обеспокоенности, успеем или не успеем подать заявление. Потому что подать заявление на перерасчет можно до конца текущего года", - пояснил Детков. По его словам, решение о перерасчете зависит от ряда условий - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".