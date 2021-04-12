Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мужчина в Борисоглебске задушил напавшую на него бешеную волчицу
12.04.2021 19:10
Девушка-боец показала фото с занятий йогой в бикини
12.04.2021 23:30
Два новых претендента вступили в борьбу за кресло сити-менеджера Петрозаводска 5
Сегодня 10:14
Родственники похоронили мужчину и через день обнаружили его живым
12.04.2021 21:30
Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ – выбираем одного из трех (ОПРОС) 24
Сегодня 09:17
Мертвого мужчину нашли в затопленном доме в Карелии
Сегодня 09:53
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя 9
Сегодня 12:34

Ажиотаж из-за детских пособий в Карелии вызван изменениями в законе, пояснили в Минсоцзащите

Новости. Общество
15:37, 13 Апреля 2021
фото: pixabay
Загрузка...

Резкий рост числа заявлений от малообеспеченных семей в Карелии, имеющих право на ежемесячные детские пособия, вызван тем, что они получили право на перерасчет размера выплат.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" заместитель министра социальной защиты Карелии Алексей Детков.

"Почему мы имеем всплеск заявлений? Граждане имеют право с 1 апреля подать заявление на перерасчет.  То есть все те 16 с лишним тысяч человек, которые уже сегодня получают выплату, имеют право с 1 апреля подать заявление... Здесь надо отметить, что у граждан не должно быть обеспокоенности, успеем или не успеем подать заявление. Потому что подать заявление на перерасчет можно до конца текущего года", - пояснил Детков.

По его словам, решение о перерасчете зависит от ряда условий - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-13 15:46:34
Как размножаться, так все с удовольствием.
АК
2021-04-13 16:34:09
театральный критик, так теперь это выгодно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
09.04.2021, 09:59
Появился еще один претендент на пост сити-менеджера Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 16:17
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Реставрация по цене каркасного дома
Сегодня 16:15
А уголек-то коптит 2
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 15
12.04.2021 09:43
«Высший пилотаж финской архитектуры» 6
09.04.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»