890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков: "Настанет время, когда мы эти маски снимем!" 1
02.06.2020 16:30
Глава Карелии обсудит с губернаторами Скандинавии "перезагрузку экономики" 5
02.06.2020 16:44
В Петрозаводске женщина зарезала мать возлюбленного и сожгла квартиру c телом убитой 2
Сегодня 07:15
Глава Следкома Карелии поменял за год легковой автомобиль на внедорожник 20
02.06.2020 15:31
Молодая женщина, пытавшаяся обокрасть гипермаркет Петрозаводска, предстанет перед судом
02.06.2020 17:20

Банду наркодилеров в Петрозаводске отправили за решетку

Новости. Криминал
12:23, 03 Июня 2020
фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин / AP Photo/Muhammed Muheise
Загрузка...

Петрозаводский городской суд назначил наказание участникам организованной группы за покушение на сбыт наркотиков, сообщается на сайте суда.

Четверых человек осудили за "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в особо крупном размере". 

Все участники группировки получили разные сроки – 7, 9, 11 и 12,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. Штрафы варьируются от 80 до 120 тысяч рублей.

Злоумышленник, получивший наибольший срок, осужден по совокупности приговоров.

Ранее "Бонни и Клайд" местного разлива попались в Карелии на наркотиках.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
28.05.2020, 11:18
Женщину сбили в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
28.05.2020, 16:00
Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек
28.05.2020, 13:02
Главный санитарный врач Карелии дала прогноз, когда коронавирус уйдет из республики

Аналитика

02.06.2020 14:23
Обществоведение
"Мы научимся его побеждать"  5
Провели целый день с министром здравоохранения Карелии Михаилом Охлопковым и узнали, как это – быть на передовой борьбы с эпидемией.
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
Кому нужна такая охота? 4
29.05.2020 17:15
"На весах была судьба деревенского мужичка" 24
29.05.2020 15:57
"Мы задали высокую планку качественной офтальмологической помощи"
29.05.2020 15:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
Экспресс-анализ с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test позволяет всего за 20 минут определить наличие в крови антител IgM и IgG к коронавирусу COVID-19.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»