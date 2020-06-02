Банду наркодилеров в Петрозаводске отправили за решетку

Петрозаводский городской суд назначил наказание участникам организованной группы за покушение на сбыт наркотиков, сообщается на сайте суда.
Четверых человек осудили за "покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных, информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в особо крупном размере".
Все участники группировки получили разные сроки – 7, 9, 11 и 12,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. Штрафы варьируются от 80 до 120 тысяч рублей.
Злоумышленник, получивший наибольший срок, осужден по совокупности приговоров.
Ранее "Бонни и Клайд" местного разлива попались в Карелии на наркотиках.
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