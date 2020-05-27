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"Бонни и Клайд" местного разлива попались в Карелии на наркотиках

Новости. Криминал
10:45, 28 Мая 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Полицейские Карелии по подозрению в наркопреступлениях задержали уроженцев Вологодской области, сообщили в МВД республики.

В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия установлено, что двое приезжих из соседнего региона граждан попытались заработать на сбыте наркотиков. Но достаточно быстро они попали в поле зрения оперативников и были задержаны.

Выяснилось, что 32-летняя женщина и ее 30-летний спутник прибыли в Карелию из Вологодской области. Там они являлись подозреваемыми по уголовному делу о краже. Решив избежать наказания, они покинули Череповец и были объявлены в федеральный розыск. В Петрозаводске парочка решила заняться сбытом наркотиков. В качестве закладчиков они сбывали потребителям синтетический наркотик через тайники.

Незаконный бизнес, равно как и попытка скрыться от правосудия, потерпели крах – карельскими полицейскими подозреваемые были задержаны. В ходе обысков изъято свыше 150 граммов наркотических веществ. В настоящее время оба фигуранта помещены под стражу.

По факту противоправной деятельности на территории Карелии возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ведется следствие.

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