Баня в Петрозаводске сгорела из-за возможных проблем с печкой

Спасатели потушили огонь, вспыхнувший в бане на улице Лесопильная.

Как сообщают в МЧС по Карелии, в пятницу, 14 декабря, в 21:45 был ликвидирован пожар в Петрозаводске на улице Лесопильная.

Как пояснили в МЧС, пожар произошел в бане, расположенной на частном участке. Предварительная причина возгорания- неправильное устройство и эксплуатация печи.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. Спасено два человека. Помещение бани повреждено.