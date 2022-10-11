Банк одобрил 72-летней бабушке кредит, который она брала для мошенников

Попавшей в сети мошенников пенсионерке банк выдал все ее накопления с карты и одобрил кредит, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 72-летней горожанки. Пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, после того, как перевела неизвестным более 3 млн рублей.

Все началось с телефонного звонка якобы от сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил петрозаводчанке, что кто-то получил доступ к её банковским счетам и пытается похитить денежные средства.

А дальше началась «операция» по поиску злоумышленника, к которой подключились мнимые специалисты банка и следственного комитета. Они убедили женщину, что мошенники собираются лишить её квартиры. Поэтому заставили обналичить все собственные сбережения – почти полтора миллиона рублей, а затем оформить в банке кредит на три миллиона рублей.

Заявка была одобрена только на часть суммы. В итоге женщина перевела на «специальные» счета более 3,3 миллиона рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.