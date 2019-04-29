Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны.

Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), пишет издание "Ведомости".

Ограничения установили по требованию Банка России. Таким образом регулятор решил бороться с теневыми операциями и с предпринимательством без регистрации.

Еще одна заявленная причина – иностранные граждане, торгующие на рынках и отправляющие наличные для оплаты партий товаров, не регистрируя бизнес.

Люди расплачиваются переводами по договорам поставки товаров в Россию и фактически скрывают, что ведут предпринимательскую деятельность.