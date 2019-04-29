Банк России решил ограничить денежные переводы за границу

Новости по теме
Загрузка...
Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег в некоторые страны.
Системы денежных переводов ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), пишет издание "Ведомости".
Ограничения установили по требованию Банка России. Таким образом регулятор решил бороться с теневыми операциями и с предпринимательством без регистрации.
Еще одна заявленная причина – иностранные граждане, торгующие на рынках и отправляющие наличные для оплаты партий товаров, не регистрируя бизнес.
Люди расплачиваются переводами по договорам поставки товаров в Россию и фактически скрывают, что ведут предпринимательскую деятельность.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
24.04.2019, 12:30
28.04.2019, 10:23
25.04.2019, 18:13
25.04.2019, 15:46
26.04.2019, 19:10
25.04.2019, 21:30
Аналитика
Сегодня 16:45
Капитал
"Баренц Групп" продолжает программу озеленения Петрозаводска.
Сегодня 09:30
26.04.2019 12:40
24.04.2019 10:53
Чтиво
25.04.2019 09:57
Личное мнение
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
24.04.2019 10:00
24.04.2019 09:14
22.04.2019 13:28
Медиа
28.04.2019 12:15
Опрос
Что для вас 1 мая?
Комментарии