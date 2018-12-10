Банки готовятся к отключению от систем Visa и Masterсard

Центробанк разослал малым банкам письмо с рекомендацией найти запасного партнера по обслуживанию карт.

Подобная мера рассчитана на случай отключения кого-то из крупных банков от международных платежных систем Visa и Masterсard, пишут "Вести Карелии".

Малые банки зачастую работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.

ЦБ таким образом может не только избежать негативных последствий от краха какой-либо из этих структур, но и обезопасить обслуживание карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard.

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