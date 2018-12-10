Банки готовятся к отключению от систем Visa и Masterсard

Новости по теме
Загрузка...
Центробанк разослал малым банкам письмо с рекомендацией найти запасного партнера по обслуживанию карт.
Подобная мера рассчитана на случай отключения кого-то из крупных банков от международных платежных систем Visa и Masterсard, пишут "Вести Карелии".
Малые банки зачастую работают с платежными системами не напрямую, а через банк-партнера. Крупнейшие из подобных партнеров — РНКО "Платежный центр", "Уралсиб", ВТБ, Росбанк, Промсвязьбанк.
ЦБ таким образом может не только избежать негативных последствий от краха какой-либо из этих структур, но и обезопасить обслуживание карт россиян на случай отключения от платежных систем Visa и Mastercard.
Подробнее читайте в материале издания.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
03.12.2018, 11:54
06.12.2018, 10:26
05.12.2018, 17:49
04.12.2018, 19:40
Аналитика
07.12.2018 12:37
Капитал
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
07.12.2018 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
09.12.2018 14:31
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии