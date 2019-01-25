Банки и министерства готовятся к перебоям в работе их сайтов

С 1 февраля произойдет глобальное обновление протокола системы доменных имен – из-за это сайты некоторых банков и госорганов в России могут оказаться недоступными.

Об этом предупредил Институт развития интернета. В этот день вступают в силу изменения в системе доменных имен (DNS), которые сделают недоступными устаревшие серверы по всему миру. Это касается в первую очередь тех, кто поддерживает собственный сервер. В "красной" зоне — официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.