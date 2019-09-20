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Новости. Общество
16:23, 20 Сентября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Банки решили проверять надежность клиентов по их родственникам

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Более десяти российских банков начали тестировать сервис по оценке заемщиков, опираясь на данные из кредитных историй их родственников.

Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются. Банк направляет в бюро кредитных историй данные о претенденте на кредит, а бюро смотрит по своей системе, совпадает ли эта информация со сведениями о других субъектах кредитных историй, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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