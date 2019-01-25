Банковская система быстрых платежей заработает с конца февраля

Российские банки начнут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей с 28 января, полностью для всех клиентов она заработает с 28 февраля 2019 года.

Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

"Двенадцать банков изъявили желание и участвуют в пилоте. Мы стартуем 28 января, в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы. До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля уже эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе", — сказала она.

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