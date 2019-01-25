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Новости. Экономика
09:10, 25 Января 2019
фото: © Юрий Смитюк/TACC

Банковская система быстрых платежей заработает с конца февраля

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Российские банки начнут осуществлять денежные переводы в системе быстрых платежей с 28 января, полностью для всех клиентов она заработает с 28 февраля 2019 года.

Об этом сообщает агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Аллу Бакину.

"Двенадцать банков изъявили желание и участвуют в пилоте. Мы стартуем 28 января, в эту дату начинается запуск промышленной эксплуатации системы. До 28 февраля банки будут работать на ограниченном количестве клиентов, а с 28 февраля уже эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе", — сказала она.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2019-01-25 10:21:24
В пилотировании системы приняло участие 12 кредитных организаций. Это Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, банк «АК Барс», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

Т.е. Сбер и дальше будет драть комиссии, я правильно понял?
Кальтер
2019-01-25 11:25:22
User, "Сбербанк будет обсуждать с Банком России вопрос обязательного подключения к системе быстрых платежей, однако считает это "лишним шагом", поскольку параллельно создается коммерческая система переводов, заявил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф."
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