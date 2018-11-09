Банковские вклады жителей Карелии увеличились на семь млрд рублей

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Объем вкладов жителей Карелии по состоянию на первое октября 2018 года составил 78,1 млрд рублей, что на 9% больше, чем в прошлом году, сообщает Национальный банк республики.
Средний размер вклада в расчете на одного жителя Карелии достиг 126 тыс рублей. Традиционно жители Карелии предпочитают хранить сбережения в рублях – доля депозитов в национальной валюте превышает 92%.
В республике работает 26 кредитных организаций, которые обслуживают клиентов в 136 офисах.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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