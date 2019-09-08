Кредитор отказался от иска к дочерней компании "Корпорации развития Карелии", но не исключил нового обращения в арбитраж.

Арбитражный суд республики прекратил 2 сентября дело о банкротстве ООО "Карелэнергоресурс", которое является дочерней фирмой "Корпорации развития Карелии" и до недавнего времени считалось основной теплоснабжающей организацией региона.

Такое решение суд вынес по заявлению компании "Питэр пит", которая и обратилась в арбитраж с иском о несостоятельности "Карелэнергоресурса". Как пояснил на заседании представитель кредитора Андрей Ефимов, причиной отказа от иска стало рассмотрение кассационной жалобы на судебный вердикт по другой тяжбе ООО "Питэр Пит" с "дочкой" "Корпорации развития Карелии", также связанной с погашениями ее финансовых обязательств.

"Целая вереница отложений судебных заседаний по делу о банкротстве привела к тому, что срок рассмотрения нашей жалобы в кассационной инстанции наступил раньше, чем была введена процедура, и перед нами встала дилемма – либо отказываться от кассационной жалобы, для того чтобы сохранить преюдицию для дела о банкротстве, либо пожертвовать банкротством и рассматривать кассацию, – сказал Андрей Ефимов. – Мы посчитали, что банкротство "Карелэнергоресурса" от нас никуда не денется. Для нас сейчас гораздо важнее отменить явно неправосудные судебные акты, которые перевернули с ног на голову весь бухгалтерский учет. Для нас важнее восстановить нормальный бухгалтерский учет, который бы подчинялся правилу об очередности погашений обязательств".

Почему компания "Питер пит" отозвала иск сейчас и когда намерена снова обратиться в суд с иском о признании "Карелэнергоресурса" банкротом, читайте в статье Валерия Поташова.