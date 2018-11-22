Бари Алибасов рассказал, зачем женился на Федосеевой-Шукшиной

Церемония бракосочетания прошла в Кутузовском ЗАГСе г. Москвы, после чего состоялся небольшой праздничный ужин.

"МК" распросил Алибасова о свадьбе.

"Это для вас резонансное событие. А мы никого не звали и никаких эксклюзивов никому не отдавали. Кто, где и что узнал, или слил, это уже не к нам вопрос. Для нас это – резонансное событие в том смысле, что оно уже длится 20 лет, с тех благодатных времен, когда мы резвились на фестивалях "Кинотавр", потому что группа "На-На" была и у кинематографистов желанным гостем, и на одном из этих "Кинотавров" мы с Лидой и познакомились. Тогда это было действительно резонансным событием для нас обоих, с тех пор наши отношения не прерывались. Вот, резвились-резвились и наконец решили, что надо нам как-то оформить отношения", - сказал Алибасов.

По его словам, Лидия Федосеева-Шукшина уникальный человек. "Интеллект, набор знаний, коммуникативность, абсолютная толерантность, дружелюбие, она очень проникновенная. У нее нет врагов среди подруг, представляешь! И кто нас только ни подталкивал к тому, чтобы мы, наконец, после стольких лет оформили наши отношения «подобающим» образом. На самом деле, не так много людей, с которыми мне комфортно. Два-три человека есть. И Лида, конечно, первая и главная из них. И мы как-то просто сидели, разговаривали – о том, о сем, о нас, о том, что вокруг нас, и это решение возникло само собой", - отметил Алибасов.