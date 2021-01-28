"Башня с часами", от которой отказался Кондопожский ЦБК, упала в цене

Администрация Кондопожского района снова выставила на торги знаменитую многоэтажку - "башню с часами" - которую она приняла в муниципальную собственность от Кондопожского ЦБК.

Это следует из документации к аукциону по продаже здания.

Высотка с кровлей из голубого стекла и часами-курантами было возведено, когда комбинатом руководил Виталий Федермессер. Планировалось, что в башне разместится ресторан, а наверху – летний сад. После смерти Федермессера строительство остановилось. Недостроенное здание много лет находилось на балансе комбината, который тоже пытался его продать, но безуспешно. В 2018 году ЦБК безвозмездно передал здание муниципалитету. За какую сумму власти пытались продать здание и сколько просят теперь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".