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"Башня с часами", от которой отказался Кондопожский ЦБК, упала в цене

Новости. Общество
14:23, 29 Января 2021
фото: Яндекс. Карты
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Администрация Кондопожского района снова выставила на торги знаменитую многоэтажку - "башню с часами" - которую она приняла в муниципальную собственность от Кондопожского ЦБК.

Это следует из документации к аукциону по продаже здания.

Высотка с кровлей из голубого стекла и часами-курантами было возведено, когда комбинатом руководил Виталий Федермессер. Планировалось, что в башне разместится ресторан, а наверху – летний сад. После смерти Федермессера строительство остановилось.

Недостроенное здание много лет находилось на балансе комбината, который тоже пытался его продать, но безуспешно. В 2018 году ЦБК безвозмездно передал здание муниципалитету.

За какую сумму власти пытались продать здание и сколько просят теперь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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