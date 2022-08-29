Бассейн для зимних тренировок гребцов из Карелии реконструирован

В Карелии произведены работы по ремонту бассейна для зимних тренировок гребцов.
Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Наши гребцы — воспитанники сортавальской спортшколы олимпийского резерва — отлично провели этот сезон. Собрали богатый урожай наград! А пока ребята соревновались на открытой воде, мы привели в порядок гребной бассейн для тренировок в зимний период. Построенный еще в советские годы, он давно требовал обновления. По моему поручению за лето здесь смонтировали ванну с посадочными местами, установили современную систему для гребли, в ближайшее время будут готовы новые парные и распашные весла», — заявил Парфенчиков.
По словам губернатора, прежде был заменен практически весь парк лодок для академической гребли, отремонтирован тренажерный зал, закуплено новое оборудование и инвентарь.
Ранее сообщалось, что гребцы из Карелии получили новые лодки и весла.
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