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Гребцы из Карелии получили новые лодки и весла

Новости. Общество
18:00, 25 Сентября 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что воспитанники Сортавальской школы Олимпийского резерва получили новые лодки, весла и тренажеры.

О приобретении нового оборудования для тренировок воспитанников Сортавальской школы Олимпийского резерва Артур Парфенчиков рассказал у себя на странице в соцсети.

"Тренировки гребцов в Сортавале будут проходить на новом современном оборудовании. По программе "Спорт – норма жизни" для них приобрели 11 гребных тренажеров и полностью оборудовали зал. Но самое главное – закупили 14 новых лодок, а также весла для парной и распашной гребли. Ребята уже опробовали их на воде", - сообщил Парфенчиков.

Глава республики заявил, что оборудование в других спортшколах также обновляется.

"В этом году на закупку инвентаря и спортивную подготовку из федерального и республиканского бюджетов направили 120 млн рублей. Так, новое оборудование уже получили баскетболисты, волейболисты и теннисисты петрозаводской спортивной школы № 4. Новая экипировка поступила воспитанникам Петрозаводской школы олимпийского резерва № 3. Обновила материально-техническую базу спортивная школа Олимпийского резерва № 5 и многие другие", - написал Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии.

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