Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, снимающее ограничение на число участников массовых мероприятий и вносящее изменения в организацию дополнительного образования.

Ограничение максимальной численности участников массовых мероприятий в Карелии отменено. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети, сославшись на подписанное им распоряжение.

"Количество участников спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий теперь может превышать 50 человек. Однако при условии, что организаторы обеспечат меры санэпидбезопасности: соблюдение масочного режима, обработку рук антисептиками. Если мероприятие проходит в помещениях, сразу после необходимо провести уборку и дезинфекцию", - пояснил губернатор.

Также Парфенчиков разрешил проведение групповых занятий по дополнительному образованию детей в штатном режиме при условии соблюдения мер безопасности. Так, между их участниками должна быть дистанция не менее 1,5 метра; в помещениях должна быть нанесена специальная разметка - на сцене, в хореографическом зале, хоровом классе; стулья и столы, спортивное и другое оборудование должны быть установлены с учетом соцдистанции. Рассадка детей должна быть организована по одному ребенку за партой. Кроме того, кабинки для переодевания должны быть открыты через одну.

Также разрешены занятия по дополнительному образованию в школах после окончания уроков. При этом опять же необходимо соблюдать требования безопасности. Занятия можно проводить только для учеников одного класса или группы. Расписание необходимо составить так, чтобы минимизировать контакты учеников; нужно согласовать его с руководством школы. На входе в помещения для занятий спортом, хореографией должны быть установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Педагоги и персонал должны использовать маски или лицевые экраны. Во время перерывов необходимо проветривать учебные помещения, проводить уборку и обработку дезсредствами мебели, оборудования и инвентаря.

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