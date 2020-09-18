Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии мужчина попытался скрыть двойное гражданство 4
18.09.2020 14:22
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Карелии
18.09.2020 14:39
Лихач Сортланд, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, арестован 7
18.09.2020 14:58
В Карелии два новых рыбоперерабатывающих завода вскоре начнут набирать сотрудников 2
18.09.2020 17:07
В Арктике айсберг перевернулся вместе с исследователями (ВИДЕО) 1
18.09.2020 19:10

Парфенчиков разрешил проводить массовые мероприятия в Карелии в период пандемии

Новости. Общество
11:03, 19 Сентября 2020
фото: © скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия"
Загрузка...

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, снимающее ограничение на число участников массовых мероприятий и вносящее изменения в организацию дополнительного образования.

Ограничение максимальной численности участников массовых мероприятий в Карелии отменено. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети, сославшись на подписанное им распоряжение.

"Количество участников спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий теперь может превышать 50 человек. Однако при условии, что организаторы обеспечат меры санэпидбезопасности: соблюдение масочного режима, обработку рук антисептиками. Если мероприятие проходит в помещениях, сразу после необходимо провести уборку и дезинфекцию", - пояснил губернатор.

Также Парфенчиков разрешил проведение групповых занятий по дополнительному образованию детей в штатном режиме при условии соблюдения мер безопасности. Так, между их участниками должна быть дистанция не менее 1,5 метра; в помещениях должна быть нанесена специальная разметка - на сцене, в хореографическом зале, хоровом классе; стулья и столы, спортивное и другое оборудование должны быть установлены с учетом соцдистанции. Рассадка детей должна быть организована по одному ребенку за партой. Кроме того, кабинки для переодевания должны быть открыты через одну.

Также разрешены занятия по дополнительному образованию в школах после окончания уроков. При этом опять же необходимо соблюдать требования безопасности.  Занятия можно проводить только для учеников одного класса или группы. Расписание необходимо составить так, чтобы минимизировать контакты учеников; нужно согласовать его с руководством школы. На входе в помещения для занятий спортом, хореографией должны быть установлены дозаторы с антисептиками для обработки рук. Педагоги и персонал должны использовать маски или лицевые экраны. Во время перерывов необходимо проветривать учебные помещения, проводить уборку и обработку дезсредствами мебели, оборудования и инвентаря.

Ранее сообщалось, что Петрозаводск отмечает Всероссийский день бега в условиях пандемии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 3
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 7
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 15
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 8
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»