Бассейны Петрозаводска продолжат работать в праздничные дни

Бассейны в столице Карелии не закроют для свободного посещения, сообщили в Минобразования и спорта республики.

С 30 октября по 7 ноября ФОК на Ключевой и ВСЦ «Акватика» продолжат работу в штатном режиме. В связи с временной отменой занятий групп по плаванию свободное посещение бассейнов будет возможно в любое время.

Режим работы Физкультурно-оздоровительного комплекса: 7:45 - 21:00. Режим работы ВСЦ «Акватика»: 8:00 - 22:00.

В Минобразования и спорта напомнили, что для посещения спортивных объектов необходимо предоставить один из документов: QR-код/справку о прохождении вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Ранее сообщалось, родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок.