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Бассейны Петрозаводска продолжат работать в праздничные дни

Новости. Общество
15:34, 30 Октября 2021
фото: Минобразования и спорта Карелии

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Бассейны в столице Карелии не закроют для свободного посещения, сообщили в Минобразования и спорта республики.

С 30 октября по 7 ноября ФОК на Ключевой и ВСЦ «Акватика» продолжат работу в штатном режиме. В связи с временной отменой занятий групп по плаванию свободное посещение бассейнов будет возможно в любое время.

Режим работы Физкультурно-оздоровительного комплекса: 7:45 - 21:00. Режим работы ВСЦ «Акватика»: 8:00 - 22:00.

В Минобразования и спорта напомнили, что для посещения спортивных объектов необходимо предоставить один из документов: QR-код/справку о прохождении вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Ранее сообщалось, родителей в Карелии не пустят в школы, детсады и спортсекции без QR-кодов или справок.

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Комментарии

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топка
2021-10-30 19:04:55
Достойное продолжение русских народных сказок. Заточены на вранье и волшебстве. С этим и живем. :)
Гражданин
2021-10-30 18:35:47
Тогда объясните - почему все работают, а сотрудники Администрации города как - то странно дежурят.
Изя
2021-10-30 16:03:38
В масках и перчатках все ныряют и плавают , с дистанцией в 1,5 метра ?)))) :)
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