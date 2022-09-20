Бастрыкин назвал Карелию в числе проблемных регионов по обеспечению сирот жильем

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин перечислил регионы со сложной ситуацией в обеспечении детей-сирот квартирами.

Карелия попала в число регионов, где зарегистрирована сложная ситуация с жильем для детей-сирот. Это следует из данных, которые привел в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, на 1 января 2022 года в списках сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, значилось более 288 тыс. сирот в возрасте от 14 лет и старше. На 1 января 2021 года их было более 282 тыс., то есть прирост на 6 тыс. Из 288 тыс. человек 193 тыс. — это сироты старше 18 лет, при этом 75 тыс. человек — старше 23 лет. Около 7% лиц данной возрастной группы впервые были включены в список сирот, нуждающихся в жилье, в возрасте старше 23 лет. Судебные решения о признании за ними прав на жилое помещение зачастую мотивировались необоснованным бездействием уполномоченных органов в части постановки на учет нуждающихся в жилье, отметил руководитель Следкома России.

«Из 288 тыс. сирот около 49 тыс., а это почти каждый пятый, у которых есть свое жилье, но оно не соответствует предъявляемым требованиям. Наибольшая доля таких сирот проживает в Чукотском автономном округе, Калининградской области, Республике Карелия, Архангельской области, Ленинградской области, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Ярославской и Самарской областях, Республике Коми и Владимирской области, Тульской области, Свердловской и Калужской областях, Астраханской области», - сообщил Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, в Карелии больше полусотни детей-сирот обратились в суд, не дождавшись положенного жилья.