Бастрыкин поручил провести проверку в Костомукше после публикаций в СМИ о том, как инвалиды на карачках забирались на крыльцо здания

Права маломобильных граждан были грубо нарушены и люди испытали моральный и физический стресс.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после публикаций в СМИ и соцсетях о нарушении прав маломобильных граждан в городе Костомукше.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Карелии Евгению Николаевичу Швецу провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в телеграм-канале Следкома России.

Ранее «Столица на Онего» писал о том, что в городе Костомукша в декабре этого года местная администрация выделила инвалидам помещение в муниципальном здании для тематических встреч. Однако высокое крыльцо не было оборудовано для маломобильных граждан пандусом и перилами. В результате маломобильным людям, как они сообщили в соцсетях, пришлось буквально на карачках забираться по ступенькам. В результате участники встречи получили моральный и физический ущерб. Настроение было испорчено и люди написали о своей беде в соцсети.