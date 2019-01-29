15:37, 29 Января 2019
База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности
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В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.
По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.
По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.
Директор ДЮСШ-6 Тамара Трубановская подтвердила, что "проблема такая есть".
Читайте в материале "Закрыть и снести", что ждет базу ДЮСШ-6 с катком на Варкауса, 15-а.
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