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Новости. Общество
15:37, 29 Января 2019
фото: "Столица на Онего"

База ДЮСШ-6 Петрозаводска находится на волосок от смерти, а спортсмены - в опасности

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В редакцию "Столицы на Онего" обратился обеспокоенный петрозаводчанин, который сообщил, что каток ДЮСШ-6 на набережной Варкауса, 15-а собираются закрыть навсегда, а в дальнейшем снести.

По словам горожанина, он узнал, что здание у катка находится в аварийном состоянии, поэтому власти города планируют его демонтировать, а коробку – лед, где катаются хоккеисты, конькобежцы и фигуристы, - закрыть.

По просьбе нашего читателя, болеющего всей душой за детский спорт, "Столица на Онего" узнала о судьбе базы Детско-юношеской спортивной школы №6.

Директор ДЮСШ-6 Тамара Трубановская подтвердила, что "проблема такая есть".

Читайте в материале "Закрыть и снести", что ждет базу ДЮСШ-6 с катком на Варкауса, 15-а.

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Комментарии

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David
2019-01-29 16:00:31
Барыги давно на это место глаз положили.
Гость
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