Базу спортшколы №6 в Петрозаводске закрыли

Здание ДЮСШ-6, расположенное на набережной Варкауса,15а, закрыли в связи с аварийным состоянием.

Ранее на основании публикации "Столицы на Онего" – "Закрыть и снести" о плачевном состоянии здания детско-юношеской спортивной школы №6 на набережной Варкауса, 15а, которое, несмотря на опасность конструкции, продолжает эксплуатироваться, прокуратура Петрозаводска начала проверку.

И как стало известно, 3 февраля здание было закрыто для эксплуатации.

На дверях появилось сообщение от администрации спортшколы №6, информирующее о том, что в связи с аварийным состоянием доступ в раздевалки и само здание запрещен.



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Отделение конькобежцев в одно мгновение потеряло возможность тренироваться и готовиться к соревнованиям.

Администрации Петрозаводска, которая еще в декабре 2018 года знала о существующей проблеме, пришлось в срочном порядке искать место для спортсменов-конькобежцев.

В результате конькобежцев определили для занятий в спорткомплекс "Спартак". На стадионе начали заливать лед, который будет готов еще не скоро, так как технология заливки катка для профессионалов и обычных горожан сильно отличается.



фото Столицы на Онего

"На данный момент конькобежцы проводят занятия на "Спартаке" и на стадионе "Юность", где есть ледовая площадка, - отчитались в пресс-службе администрации. – "Коробка", которая осталась на набережной Варкауса, 15а, будет функционировать до конца сезона".

Несмотря на все, по мнению тренеров, подготовительный сезон у конькобежцев сорван.

"Нам ехать через неделю на соревнования, а тренироваться негде, - написали конькобежцы. – Профессиональный лед заливается не быстро".

Опровергают заверения мэрии о работе катка на набережной Варкауса, 15а до конца сезона и жители близстоящих домов, которые сообщают, что "каток закрыт, в хоккейной коробке никто лёд не заливает, каток не функционирует".



фото Столицы на Онего

На вопрос, почему в разгар сезона возникла такая ситуация, в администрации Петрозаводска ответили: "В декабре 2018 года поступили акты обследования здания на Варкауса, 15а. В них было указано, что техническое состояние здания ограниченно работоспособное. После этого начался процесс поиска альтернативных мест для организации тренировок для учащихся МУ "СШ-6". Вход на второй этаж здания был закрыт".