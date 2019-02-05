Прокуратура Петрозаводска проверяет, опасно ли здание спортшколы на набережной Варкауса

Началась проверка по факту небезопасного использования здания ДЮСШ-6 на набережной Варкауса,15а, сообщили в прокуратуре Карелии.

На основании публикации "Столицы на Онего" – "Закрыть и снести" о плачевном состоянии здания детско-юношеской спортивной школы №6 на набережной Варкауса, 15а, которое, несмотря на опасность конструкции, продолжает эксплуатироваться, прокуратура Петрозаводска начала проверку.

По словам директора ДЮСШ-6 Тамары Трубановской, в здании на Варкауса, 15а, действительно, нельзя заниматься.

"По этому зданию с 2009 года предписания всевозможные, там ткнешь в стену, она выходит на кирпич, который даже нельзя назвать кирпичом – самодельный. Между кирпичами там уже ничего нет. Здание наклонилось. Когда начинается весенний паводок, течет все с потолка, я не могу детей там держать. Это просто опасно", - сказала Трубановская. - Мы сдали все протоколы еще осенью, они (администрация Петрозаводска – ред.) все прекрасно понимают. Разрешили нам еще позаниматься на льду. Сейчас дети приходят, переодеваются и выходят на лед. Я понимаю, что оно (здание – ред.) еще постоит, но любая ситуация - и оно может обрушиться: здание построено не строителями".

"Здание признано непригодным для занятий спортивной школы, документы в администрации есть", - сообщили в мэрии.

Дети, занимающиеся конькобежным спортом, продолжают использовать первый этаж здания в качестве раздевалки, так как им просто-напросто больше негде переодеваться.

"Мы на грани. Сезон доработаем - и не знаю", - призналась тренер Надежда Буравова.